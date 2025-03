Ilrestodelcarlino.it - Oggi le cinque Misericordie in festa: "Grande impegno per il prossimo"

Questa sera alle 20 arriverà in Duomo a Forlì ‘la Croce giubilare della Misericordia’, che sta girando l’Italia. Sarà accolta dal vescovo Livio Corazza, che alle 20.30 presiederà la messa nella Cattedrale di Santa Croce, e dalle consorelle e confratelli dellein divisa della diocesi di Forlì-Bertinoro, in particolare di Forlì e San Benedetto in Alpe, Rocca San Casciano, Premilcuore, Galeata e Modigliana. Dato che gli aderenti alleassociazioni del territorio forlivese sono oltre 300, le persone che potrebbero aderire al Giubileo diocesano delle, sommando simpatizzanti, sostenitori, beneficiati, amici e famigliari, potrebbe arrivare a mille persone. L’iniziativa è stata organizzata da Gilberto Girani e Giancarlo Valenti, rispettivamente governatore della Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe e responsabile delledella Romagna.