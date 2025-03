Sport.quotidiano.net - Odgaard, il campione low cost sulla trequarti. Segna, ispira, lotta: costa poco, rende tanto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ci sono le intuizioni degli uomini mercato. Ma poi ci sono quelle del tecnico e non valgono meno: anzi. Italiano è colui che sta valorizzando sul campo insieme ai giocatori il lavoro fatto dietro la scrivania. Non c’è dubbio che Jenssia l’immagine di questo lavoro. Arrivò in prestito dall’Az Alkmaar come punta di riserva, per sostituire Van Hooijdonk. Due gol al pronti via da subentrante. Non era la pedina ideale (e con lui Castro) per Thiago Motta, che lo riciclò più spesso come esterno: arrivò comunque l’assist per la rete di Ndoye che diede la Champions aritmetica ai rossoblù a Napoli. Con essa anche il riscatto diper 4 milioni e un ingaggio da 600mila euro fino al 2027. Poi la svolta. Attorno a lui, Italiano haruito il 4-2-3-1, ritagliandoli l’inedito ruolo dista: "E’ perfetto: affianca la punta, va in profondità, ha struttura, tiro da fuori, ma sa faticare.