Movieplayer.it - Oceania: Disney vince sul copyright, ma è ancora in causa per 10 miliardi di dollari per il sequel

Qualche mese fa è emersa l'accusa per plagio intentata da un animatore contro il colosso, ma lanon èchiusa La battaglia quinquennale di Buck Woodall contro lasu chi abbia realmente creatosembra essere giunta al termine: lunedì una giuria di Los Angeles ha dato ragione alla Casa di Topolino nella disputa sul franchise animato, almeno per ora. Mentre la giuria, composta da sei donne e due uomini, ha stabilito in poco meno di tre ore che lae i creatori principali di, John Musker e Ron Clements, non hanno mai visto o saputo del lavoro di Woodall su Bucky il surfista durante la lavorazione del film d'animazione del 2016, Woodall ha ora in corso .