Occhio ai diffidati | in 5 rischiano di saltare il quarto di finale di andata

Leggi su Ilnerazzurro.it

Alle 21:00 di questa sera l’Inter aspetta il Feyenoord per i secondi 90? minuti dell’ottavo di Champions. In palio: l’accesso ai quarti. Lo 0-2 dell’e lo score casalingo al Meazza in Europa pone i nerazzurri in una situazione di apparente calma. Ma è sempre difficile parlare di tranquillità se gli impegni da affrontare e le situazioni da gestire sembrano moltiplicarsi di giorno in giorno.Allarmein casa InterSimone Inzaghi, infatti, oltre a dover portare la qualificazione a casa e festeggiare nel migliore dei modi la panchina numero 200 in nerazzurro, dovrà prestare attenzione nel farlo cercando di equilibrare le forze in vista di quello che è a tutti gli effetti un altro match scudetto: Atalanta-Inter, in programma domenica sera.Gli infortuni nell’economia generale delle forze non aiutano, proprio come a non aiutare è l’ulteriore allarme e fattore da considerare diffuso dalla Gazzetta dello Sport: “Attenzione aiin ottica quarti di: le ammonizioni si cancelleranno solo prima delle semifinali, quelli dell’Inter sono Asllani, Barella, Dumfries, Pavard e Bastoni.