Anteprima24.it - Obiettivo T, il 21 marzo ultimo appuntamento con lo spettacolo “Afànisi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiT, la rassegna curata da Solot Compagnia Stabile di Benevento, giunge al suocon “”, il 21alle ore 20.30, presso il Teatro Mulino Pacifico. Una produzione Ctrl+Alt+Canc, Campania Teatro Festival e con Raimonda Maraviglia, Alessandro Paschitto, Francesco Roccasecca feat. Manuel Severino, testo e regia Alessandro Paschitto, “” è vincitore di diversi premi, tra questi “In-Box Generation 2024” ed è finalista “InBox 2024”.Dalle note di regia: “è una performance che rovescia i rapporti tra spettatore e, tra realtà e sguardo che la osserva. Lo spettatore non è più fruitore passivo ma creatore attivo dell’opera che ha di fronte. Gli viene proprio chiesto: ma tu cosa vuoi vedere? E poi lo si invita a rispondere privatamente, tra sé e sé, ma in modo fulmineo, non meditato.