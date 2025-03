Ilrestodelcarlino.it - Nuovo progetto con i club affiliati. Si parte con la Cavalluccio Cup

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è il mare e la montagna, c’è tutta la Romagna. E anche di più. Non basta lo storico coro della curva bianconera per abbracciare l’area di ubicazione delle squadre affiliate al Cesena Fc che sono in procinto dicipare alla prima edizione della ‘Cup’, torneo destinato a coinvolgere migliaia di giovani atleti sparsi da Imola fino alle Marche e all’Umbria. "Siamo orgogliosi di lanciare questo– ha commentato il direttore generale Corrado Di Taranto – che rientra nel grande percorso di crescita che sta intraprendendo questo. L’intento è promuovere il calcio come strumento educativo e di crescita personale per i giovani, rafforzare il legame tra il Cesena e il territorio e creare un momento di aggregazione e festa per famiglie, tifosi e comunità locali". In effetti la giornata finale, aperta a tutte le squadre dei vivai di tutti i 24, si svolgerà l’8 giugno all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, un campo nel quale una volta che ci sei stato, non te lo dimentichi più.