Nuovo modello di calzature, le Super Lowpro da Vans

Oggi,annuncia il lancio della, una nuovissima silhouette ispirata alleSerio, una linea di scarpe sportive degli anni ‘80. Fondendo elementi di design d’archivio con una reinterpretazione moderna, laincarna freschezza e una linea sobria, aggiungendo versatilità assoluta a qualsiasi guardaroba.La scarpa mantiene un profilo basso traendo spunto dal design originale dellaSerio Competition Shoe Style 84. Presenta dettagli vintage come l’occhiello a zig-zag, il puntale “a T” e il logo heritageSerio sulla linguetta. Inoltre, l’intersuola è stata progettata per essere particolarmente bassa, una caratteristica distintiva delle scarpe da corsa degli anni ‘80, e integra schiuma EVA per una maggiore flessibilità e una leggera ammortizzazione. La silhouette modernizza anche l’iconica Sidestripe con un design a due strati.