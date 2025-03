Ilrestodelcarlino.it - Nuovo look per il monumento a Garibaldi

Sono cominciati i lavori per l’intervento di restauro dela Giuseppedi piazza Pisacane, uno dei simboli della città a cui i cesenaticensi sono più affezionati. Con un investimento di 25mila euro, si sostiene un lavoro in base alle indicazioni della Soprintendenza di Ravenna. La pulitura delverrà effettuata in varie fasi; prima una pulitura a secco e con acqua, poi la disinfezione e rimozione di colonie di microrganismi, ed infine il consolidamento per evitare nuove infiltrazioni, con la stuccatura delle fessurazioni sulla cornice del basamento. Si procederà poi alla stesura di uno strato protettivo in modo da assicurarne una migliore conservazione. È il restauratore Andrea Giunchi ad eseguire l’opera. Ricordiamo che ilè dello scultore cesenate Tullo Golfarelli, che lo ha realizzato in marmo di Carrara secondo un modello figurativo inconsueto, raffigurandonon a cavallo, ma a piedi, in atteggiamento quasi familiare con il fazzolettone, la giubba buttata sul braccio, il pollice della mano destra infilato nella cintura.