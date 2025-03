Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, spunta un altro nome: anche lui è nella lista della dirigenza in caso di addio a Thiago Motta. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24un. Isulla candidatura di Xavi: l’indiscrezioneCi sarebbe una new entrydei nomi che lantus sta valutando nelin cui al terminestagione (o addirittura a stagione in corso se la situazione dovesse precipitare) si separassero le strade con.Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri avrebbero messo nel mirinoXavi: l’ex Barcellona, fermo dopo la sua ultima avventura in blaugrana, ha caratteristiche che piacciono alla.Leggi suntusnews24.com