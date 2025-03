Lanazione.it - Nuovi laboratori lungo il Vingone. Disco verde dal Consiglio comunale

Una nuova struttura produttiva sarà realizzatailnella zona di via di Casellina. Il, favorevole la maggioranza, contrari FdI, astenuti i consiglieri di Scandicci Civica, ha approvato lo schema di convenzione per la realizzazione di un edificio a destinazione produttiva di 500mq che sarà costruito nell’area di trasformazione prevista dal piano regolatorel’argine dela confine tra il quartiere che porta il nome del torrente, e la zona industriale. Siamo in via dell’Unità d’Italia, praticamente di fronte al deposito della Tramvia di Villa Costanza. Il progetto prevede anche la realizzazione di un’area scoperta pertinenziale con, posti auto, gli alloggiamenti per le unità esterne degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. La proprietà del terreno si è impegnata anche a dare il via a una serie di interventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si parla essenzialmente di un’areaalberata da realizzare su una porzione di terreno che sarà poi ceduto all’amministrazione; il terreno si trova tra il marciapiede di Via dell’Unità d’Italia e l’area del soggetto attuatore,tutto il fronte dell’intervento.