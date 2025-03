Agi.it - Nuovi guai per Toti: indagato per truffa ai danni dello Stato insieme all'assessore Giampedrone

AGI - "Non ho ancora le carte, quindi nel merito non mi esprimo. Ho appreso dalla stampa della notizia e questa mattina ho conferito l'incarico all'avvocato Pellegrini. Ringrazio il presidente Marco Bucci che ho sentito ieri e mi ha confermato la sua fiducia". Sono le parole dell'alla Protezione civile, Giacomo, sulla notizia dell'inchiesta che lo coinvolgeall'ex governatore Giovanni. L'accusa èaiper entrambi. L'inchiesta è stata anticipata nelle scorse ore dal Secolo XIX e stamanene ha parlato a margine del consiglio regionale. Gli atti sono stati trasmessi per competenza dalla Procura della Spezia ai colleghi di Genova. L'inchiesta sarebbe nata dagli accertamenti svolti sull'ex capo di Gabinetto in Regione Liguria, Matteo Cozzani, sospettato d'aver incassato tangenti da una serie di imprenditori in cambio di favori e per il quale la procura spezzina ha recentemente chiuso le indagini.