.com - Nuovi esopianeti scoperti attorno alla Stella di Barnard

Leggi su .com

Gli astronomi hanno individuato quattrorocciosi in orbitadi, lasingola più vicinaTerra. Questa scoperta, resa possibile grazie allo strumento MAROON-X montato sul telescopio Gemini North, rappresenta un passo significativo nella ricerca di pianeti extrasolari. Uno di questi è il meno massiccio mai rilevato con la tecnica della velocità radiale, aprendo nuove prospettive per l’individuazione di pianeti sempre più piccoli. Ecco cosa significa questa scoperta per l’astronomia e la ricerca della vita oltre il nostro Sistema Solare.Scoperto il clima unico di WASP-121b: prima mappatura 3D dell’atmosfera di un EsopianetaUn sistema planetario vicino e inaspettatoUn team di astronomi ha scoperto quattrorocciosi in orbitadi, lasingola più vicinaTerra.