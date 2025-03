Bergamonews.it - Nuove professioni, unificazioni o scissioni: dall’1 aprile parte la rivoluzione dei Codici Ateco

Leggi su Bergamonews.it

Sono oltre cinque milioni iche saranno variati nei registri delle Camere di Commercio italiane a partire dal prossimo 1: un processo necessario (l’ultima volta era stato fatto nel 2007) che richiederà circa due settimane, occupando i sistemi informatici in orario notturno per una riclassificazione automatica che non comporterà alcuna spesa o perdita di tempo per le imprese.L’aggiornamento, promosso da Eurostat ed entrato in vigore a inizio anno, oltre a fornire una nuova classificazione, sdogana ufficialmente anche le: dall’influencer all’allenatore di squadre eSports o l’organizzatore di eventi di gaming, dal gestore di community online al consulente per l’efficienza energetica.Un modo per trasporre in modo più fedele i cambiamenti, velocissimi, in atto nel mondo del lavoro, in particolare con l’arrivo di mestieri digitali che stanno rivoluzionando il panorama tradizionale, così come tutti quelli legati ai mondi della sostenibilità e dell’innovazione.