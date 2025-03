Ilrestodelcarlino.it - "Nuova piazza delle Muse, i lavori partono a inizio estate"

"Poco fa mi sono sentita con gli addetti della Direzionepubblici, i quali mi hanno confermato che l’intervento per il restyling partirà a". Così Marta Paraventi, assessore alla cultura, ieri in commissione a proposito dei nuovo accordi stipulati con Marche Teatro. La rivelazione della Paraventi, se confermata dai fatti, fa emergere un ulteriore slittamento del cantiere per la. In effetti idovevano partire entro i primi mesi del 2025, ma a causa di una serie di problematiche è tutto ancora fermo. Resta da capire dunque quando partiranno realmente questiattesi da tutta la città. A proposito di novità, l’assessore Paraventi ha annunciato che l’inaugurazione della Mostra Rinascimento Marchigiano verrà presentata alle scuole lunedì prossimo e partirà l’11 aprile prossimo.