Nuova partnership tra Volvo Trucks Italia e FLEET220

MILANO (ITALPRESS) –hanno siglato unastrategica per sostenere la transizione all’autotrasporto elettrico, offrendo ai clienti una soluzione di ricarica completa e integrata. Grazie a questa collaborazione, per ogni camion elettricoacquistato in, i clienti avranno a disposizione il pacchetto “Bundle” composto da una stazione di ricarica ElintaCharge AC da 43 kW, che garantirà un’adeguata soluzione pensata per le ricariche notturne presso le sedi/logistiche del cliente. Ma il valore aggiunto non si ferma qui:si occuperà di tutto il processo, dalla fornitura e installazione della colonnina fino alla gestione completa dell’infrastruttura di ricarica. Il suddetto pacchetto ricarica in AC abbinato al veicolo acquistato comprende la progettazione dell’infrastruttura; l’installazione e attivazione della stazione di ricarica Elinta City Charge 43; il cavo di ricarica; l’assistenza online da remoto 24 ore su 24, sette giorni su sette e i servizi e monitoraggio della ricarica.