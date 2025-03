Laprimapagina.it - Nuova escalation: attacco notturno di Kiev su obiettivi nella regione di Mosca

L’Ucraina non ha affatto intenzione di arrivare alla pace, così come più volte sottolineato dal presidente americano Donald Trump. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine infatti ha rivendicato uncondottonottedi.“Le Forze dei sistemi senza pilota, l’Sbu e il Gur, in collaborazione con altre unità, hanno colpitostrategici russi” che supportano le operazioni russe in Ucraina, si legge in una nota ufficiale. Tra i bersagli, la raffineria di petrolio di, un’infrastruttura chiave in grado di elaborare 11 milioni di tonte di greggio all’anno e che rifornisce tra il 40% e il 50% del fabbisogno di gasolio e benzina della capitale russa.L’azione, riportata da Rbc Ukraina, segna un ulteriore inasprimento del conflitto, allontanando sempre più qualsiasi prospettiva di tregua.