Ilgiorno.it - Nuova del borgo, non ricorda dove ha parcheggiato. Ci pensa la Polizia locale a ritrovarle l’auto

"Non so se ho persoo se me l’hanno rubata". Una donna residente nel Bresciano si è rivolta alla, la scorsa settimana, desolata perché non riusciva più a trovare la sua auto.del, dopo un’ora di ricerche nelle strade e stradine di Soncino, alla fine si era andata dallaper chiedere aiuto; ha riferito agli agenti di avere di non riuscire a trovarla. Gli agenti hanno cominciato a controllare le telecamere di sorveglianza, ilne ha attive un centinaio e con pazienza hanno controllato le immagini in diretta, con l’interessata che vedeva se ritrovava la sua auto. E, infatti, a un certo punto, eccola comparire in una via nei pressi del centro. La donna ha ringraziato, è stata accompagnata al parcheggio e ha potuto riprendere la sua vettura e tornare a casa.