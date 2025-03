Ilrestodelcarlino.it - Nuova chiusura in città. La gelateria si arrende

Nelle vetrine campeggiano i cartelli ’Vendesi’ e l’arredamento è stato smantellato: la‘La Romana’ all’angolo tra viale Leonida Montanari e viale Carducci, in prossimità della Barriera, del Valdoca e del centro storico, lascia la piazza cesenate. Vi era approdata nel marzo 2019, con grandi ambizioni. Sorta nel 1947 a Rimini, dove operano i titolari, l’azienda ’La Romana’ è un colosso nel mondo della: conta oltre sessanta gelaterie attive in Italia e in varie parti del mondo, costituisce un brand di grande rilievo che scelse di entrare in un mercato cittadino come quello cesenate già ben fornito di gelaterie, che negli ultimi anni sono state in costante espansione. Nel solo centro urbano di Cesena se ne contano una ventina, ma spopolano anche nei quartieri periferici e i cultori non hanno problemi a spostarsi anche lontano da casa per andare a gustare il gelato ritenuto migliore.