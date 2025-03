Dayitalianews.com - Nuova avventura per Elisabetta Canalis: rientrata a Milano per un misterioso progetto

Leggi su Dayitalianews.com

Per anni l’abbiamo ammirata come testimonial delle raffinate collezioni di Intimissimi, ma ora sembra che qualcosa stia per cambiare., showgirl, modella e attrice nata in Sardegna nel 1978, potrebbe presto legare la sua immagine a un nuovo brand di lingerie.Un nuovo capitolo nella sua carrieraDa tempo Elisa ha costruito la sua vita negli Stati Uniti, dove ha formato una famiglia con il chirurgo Brian Perri. Nel 2015 è nata la loro bambina, Skyler Eva, e nonostante la separazione, l’ex coppia mantiene un rapporto sereno nel ruolo di genitori. Lafa spesso ritorno in Italia, sia per motivi professionali che per trascorrere del tempo con i suoi cari.Ora, però, sembra che il suo ultimo viaggio nel Bel Paese nasconda qualcosa di più di una semplice visita di piacere.