Nuoto. Combinata degli stili Uisp,. Francesco Candiani sale sul podio

Si è svolta domenica a Mirandola la finale della, dove i primi 20 atleti qualificati per anno di nascita, si sono dati battaglia per ottenere una medaglia. Per il Cus Ferrara ilarriva con il metallo più pregiato e a conquistarlo ècon il personale di 1’07”30, nonchè nuovo record societario. Best time societario Esordienti A anche per Anita Bonora, che chiude quarta in 1’16”4 in una finale che ha visto 4 atlete racchiuse in un secondo. Per lei rimane comunque un gran crono e un gran miglioramento personale. Molto bene anche Jacopo Trentini, giunto quinto, con primato personale categoria Esordienti A e Margherita Londra sempre quinta fra le Esordienti B. Miglioramenti cronometrici anche per i restanti finalisti: Anna Prosdocimi, Antonia Bonizzi, Emanuele Benini e Giulia Gruppioni.