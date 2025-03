Ilrestodelcarlino.it - "Notti ai lidi? Tutto come nel 2024"

di Federico Di Bisceglie Serate ai? Manteniamo la calma: saràl’anno scorso. Nessuna riduzione di orario, nessun vincolo ulteriore se non quelli già sanciti dal regolamento comunale. Rimini e, più in generale la Riviera romagnola, fanno mondo a se. A confermarlo sulle colonne del Carlino è il presidente di Cna Balneari (titolare del bagno Kursaal, al lido di Spina), Nicola Ghedini. "Anche per la stagione 2025 – scandisce l’imprenditore – si confermano le regole dello scorso anno. Non ci saranno contrazioni di orario,è stato invece chiesto da altre parti in Riviera. Per cui, nessun allarmismo: per i locali che fanno pubblico spettacolo (e sono autorizzati) e, più in generale, intrattenimento, sarà possibile chiudere le attività alle due del mattino. In assenza di deroghe permesse, gli stabilimenti potranno comunque ospitare attività e tenere la musica fino all’una".