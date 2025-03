Ilfoglio.it - "Notte tranquilla per Francesco". Sciolta la prognosi per il Papa ma resta la prudenza

I medici che hanno in curahanno sciolto lama questo non significa che il Pontefice sia guarito e fuori da qualsiasi pericolo. Quindiricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per continuare le cure e le terapie per la polmonite. Inoltre continua a essere sempre assistito dall'ossigeno praticamente 24 ore su 24. Di giorno con l'ossigeno ad alti flussi attraverso i naselli, lacon la ventilazione meccanica non invasiva somministrata attraverso la maschera. "Le condizioni cliniche del- si legge nel bollettino dei medici - continuano a essere stabili. I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall'obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica.