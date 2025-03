Notizie Asvis | Più collegamenti e intermodalità due volani per un turismo ferroviario sostenibile

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Elita Viola della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 4 marzo 2025.Ilè uno dei pilastri dell’economia italiana, con un contributo al Pil nazionale del 6%. Negli ultimi anni, l’Alta velocità ha rivoluzionato il modo di viaggiare, abbattendo le distanze tra le città e rendendo più accessibili le mete turistiche. Così il treno sta diventando una scelta sempre più popolare per i viaggi di piacere, grazie alla sua sostenibilità e alla crescente digitalizzazione dei servizi, registrando un aumento dal 22% al 26% tra il 2023 e il 2025. Questa crescita indica ampi margini di sviluppo per il settorenel. Per i viaggi di lavoro, invece, il treno mantiene il primato con una preferenza del 45%.