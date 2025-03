Non sto zitta pure gli autori devono saperlo Grande Fratello Helena contro Beatrice Luzzi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tensione alle stelle alnella puntata del 10 marzo.non si è contenuta e ha deciso di attaccare duramente, nonostante Javier avesse tentato più volte di fermare la fidanzata. Ma la brasiliana si è infastidita con Martinez e ha ribadito il suo concetto. Ha chiaramente detto che voleva essere ascoltata dalla regia per far conoscere loro la verità.si è arrabbiata notevolmente al, alla luce dell’atteggiamento assunto da. La sudamericana è rimasta incredula di fronte ad alcune dichiarazioni dell’opinionista, la quale era stata interpellata per un commento su Shaila e Stefania Orlando.Leggi anche: “Ora tu e Zeudi.”.corre da Javier e lo mette alle strette. Lui la gela così ed è choc: “Stima zero per lei”è partita a rafficadurante una delle pubblicità del