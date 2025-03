Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli: parla Dino Fava

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile non: ne hato anche l’ex attaccantePassero a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Oltre ilLa sua Udinese ha fermato la Lazio in casa con un pareggio meritato, impedendo così ai biancocelesti di scavalcare la Juventus al quarto posto. Che gara è stata? “È stata una bellissima gara, mi sono divertito a vederla. Forse qualcosa in più si poteva ottenere, ma il pareggio alla fine è stato un risultato giusto per quello che si è visto in campo. Alla Lazio resta un po’ di amaro in bocca per non essere riuscita a superare la Juventus. Tuttavia, ci sarà ancora tempo, soprattutto se la Juve dovesse continuare con le prestazioni viste contro l’Atalanta. Anche se dall’altra parte abbiamo visto una grande Atalanta.