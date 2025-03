Ilfattoquotidiano.it - “Non conosco una donna che dica ‘mi piace il mio corpo’. Ogni volta che parlo dicono ‘Rose Villain che fi**a’, ma perché? Fabri Fibra è il mio brontolone preferito”: così l’artista a FqMagazine

Dopo aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con “Fuorilegge”, Rosepubblica venerdì il capitolo conclusivo della trilogia “Radio Vega”. In tutto tredici “bambine”, nate sotto la direzione artistica del compagno e produttore Sixpm, che vede nella tracklist la collaborazione di artisti come Guè, Lazza, Geolier, chiello e.“La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi”, ha spiegato Rose.“Non si parla molto dei problemi delle donne” – Io sono sempre conscious nella mia vita, nelle scelte che faccio, miguardarmi intorno e stare attenta e rispettare sempre gli altri.