No show Genova, prenotano per 21 persone al ristorante e non si presentano. Il gestore denuncia e chiede la caparra

Alla fattoria didattica Il Ciliegio di San Desiderio in provincia diun pranzo per 40è andato buco. Ventuno di loro non si sono presentati. «Un tavolo da 13 coperti ha chiamato dieci minuti prima dell’inizio del servizio quando ormai tutto era già pronto, per l’altro da otto stiamo ancora aspettando una telefonata», racconta Emidio Dellepiane che gestisce il locale dal 2013. «Un danno doppio oltre alla beffa con il locale che è rimasto mezzo vuoto mentre abbiamo rifiutato tante altre richieste arrivate pensando di essere già al completo. In inverno abbiamo appena 40 posti e perderne la metà in questo modo non è accettabile».LaPer questo, racconta l’edizione genovese di Repubblica, ilhato alla polizia ipotizzando tre reati: truffa, interruzione di pubblico servizio e inadempimento contrattuale.