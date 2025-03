Ilgiornale.it - No a uomini bianchi, sì a donne e minoranze: così il woke ha lasciato il Regno Unito senza piloti

Leggi su Ilgiornale.it

Il Paese si sta riarmando, ma la RAF è in grossa difficoltà tutta colpa delle linee guida inclusive per aumentare le quote di, neri e appartenenti alleetniche