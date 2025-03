Lettera43.it - Nissan, si dimette Makoto Uchida: il nuovo Ceo è Ivan Espinosa

Leggi su Lettera43.it

Cambio al vertice in casa. Il Ceoha rassegnato le dimissioni, confermando i rumors che si erano diffusi nelle precedenti settimane. A partire da martedì 1 aprile, al suo posto arriverà, 46enne messicano che ricopriva dal 2024 il ruolo di Chief Planning Officer. Entrato in azienda nel 2003, ha trascorso gran parte della carriera in patria, dove ha supervisionato iniziative di pianificazione, sviluppo dei prodotti e gestione della strategy. Tuttavia vanta incarichi in Europa e nel Sud-est asiatico.rimarrà all’interno del board difino all’assemblea degli azionisti in programma per il mese di giugno. «La nuova struttura aiuterà a raggiungere gli obiettivi a breve e medio termine e ottenere una crescita a lungo termine», ha spiegato l’azienda in una nota ufficiale sul proprio sito.