Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2 avrà la Chat Vocale

Leggi su Gamerbrain.net

si prepara a ridefinire l’esperienza di gioco con l’arrivo della2, portando una delle innovazioni più richieste dai giocatori: un sistema di voiceintegrato direttamente nel sistema operativo della console. Questa novità, anticipata da un brevetto reso pubblico nel febbraio 2025, promette di cambiare radicalmente il modo in cui i giocatori interagiscono online.Hai già saputo che è possibile provare2 in Anteprima?2 – Gamerbrain.netVoiceBasato sulla ProssimitàTra le caratteristiche più rivoluzionarie, spicca l’introduzione della voicebasata sulla prossimità. Questo sistema avanzato consentirà ai giocatori di comunicare online in modo naturale, determinando l’intensità e la chiarezza della voce in base alla distanza tra i personaggi nel gioco.