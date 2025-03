Gqitalia.it - Nike Air Max Day 2025, la guida per i veri appassionati di sneaker

IlAir Max Day è probabilmente uno tra gli eventi più importanti nel calendario deglihead più fedeli. Ventiquattro ore completamente dedicate alla celebrazione della leggendaria tecnologia Air Max di, è un po' come il giorno di capodanno, ma per glidi.Nel 1987, Tinker Hatfield, all'epoca un architetto che lavorava per, si rese conto che poteva applicare le sue competenze ed esperienze maturate nel design di edifici a quello delle scarpe. Il risultato? Le miticheAir Max 1.Queste calzature sono considerate da molti come una delle silhouette più iconiche della storia. Così nel 2014, a distanza di quasi tre decenni dal suo grande debutto, il marchio con sede a Beaverton ha deciso di onorare il suo modello migliore con il primoAir Max Day in assoluto.