Movieplayer.it - Nicolas Winding Refn ha già girato The Avenging Silence in segreto?

Leggi su Movieplayer.it

Secondo alcune indiscrezioni, il registaavrebbe già completato inle riprese del suo nuovo film Thein Corea.sembra aver già completato le riprese del suo nuovo film, progetto che potrebbe essere pronto per un'anteprima a Cannes 2025. Le fonti di The Hollywood Reporter, infatti, sostengono che il lavoro sul set sia stato effettuato in Corea nel 2024, senza che online trapelassero indiscrezioni sui ciak. I primi dettagli sul film The, secondo le notizie che erano state condivise online, avrebbe dovuto essere prodotto nel 2025 e la sceneggiatura è stata firmata da Robert Wade e Neal Purvis. Il registaaveva dichiarato che il progetto, basato su una storia originale, porterà .