Calciomercato.it - Nico Paz all’Inter? La reazione di Marotta e Zanetti prima della Champions | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il gioiello argentino del Como è nella lista degli obiettivi del club nerazzurro: siparietto tra la dirigenza nerazzurra e i tifosi Non è un mistero il corteggiamento dell’Inter perPaz, con il giovane fantasista argentino ste sta strabiliando con la maglia del Como nel campionato di Serie A.Javier– Calciomercato.itIl club campione d’Italia è sulle tracce del classe 2004 e da diverso tempo ha messo gli occhi di lui, con Javierin pressing costante col papà del giocatore. L’attuale vice presidente dell’Inter è in ottimi rapporti con il padre diPaz e in passato hanno anche giocato insieme nell’Argentina. Non c’è da stupirsi quindi sulle tante chiacchierate tra i due, con l’ex capitano nerazzurro avvistato lo scorso weekend a Como per il match tra i lariani e il Venezia.