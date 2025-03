Newcastle ha trovato il modo di vincere dice Howe

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-11 00:44:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il manager delEddieha elogiato la sua squadra per non essere stato distratto dalla prossima finale della Coppa di Lega a Wembley per ottenere una vittoria della Premier League tanto necessaria al West Ham.Il capitano Bruno Guimaraes ha segnato l’unico gol della partita per sollevare le Gagpie fino al sesto posto nel tavolo.Ora affrontano il Liverpool a Wembley domenica per il Chacen di sollevare un trofeo dmoestico per la prima volta in 70 anni.ha dichiarato: “Questa è stata una delle nostre migliori vittorie della stagione, non in termini di prestazioni ma desiderio e cuore.“Abbiamo mostrato tutti i grandi ingredienti di cui hai bisogno per essere una squadra di successo.