Nesti | Inter non sottovaluterà il Feyenoord Mi auguro che Frattesi sfrutti l’occasione

Carlovenuto al format Microfono Aperto , in diretta su Radio Sportiva. Il giornalista ha parlato della gara di stasera che avrà l’contro il, focalizzandosi anche sulle scelte che prenderà la dirigenza nerazzurra in estate.IL COMMENTO – Carlo, ospite a Radio Sportiva, ha analizzato così il ritorno degli ottavi Champions League in programma questa sera a San Siro tra: «Credo che la squadra nonil ritorno. Per via delle defezioni di stasera, ci sarà una concentrazione particolare da parte di chi andrà in campo. Mancheranno pedine molto importanti, su tutti Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, ma ho fiducia che la difesa tenga il “livello Champions”. In 9 partite nella coppa ha subito un solo gol, una grande metamorfosi rispetto a quello che accade in Serie A, vedasi i 2 gol presi dal Monza.