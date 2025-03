Terzotemponapoli.com - Neres, il ritorno da titolare con il Napoli è vicino

Il brasiliano scalda i motoriDavidè sempre piùalin campo. L’attaccante brasiliano, fermo ai box da diverse settimane, sta completando il percorso di recupero e potrebbe presto tornare a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, c’è la possibilità che il giocatore venga convocato già per la sfida contro il Venezia.Conte studia il piano per il rientro diNonostante il possibile inserimento tra i convocati per la gara con i lagunari, l’idea dello staff tecnico è quella di gestire con prudenza il suoin campo. La priorità è evitare ricadute e garantire auna condizione fisica ottimale prima di affidargli un ruolo da. Per questo motivo, la data cerchiata in rosso è il 30 marzo, quando ilaffronterà il Milan allo stadio Diego Armando Maradona.