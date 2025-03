Ilgiorno.it - Nell’ostetricia modello di Carate. Restyling e nuovi strumenti in dono

Un manichino di rianimazione neonatale per l’Ostetricia didel Rotary di zona, e un progetto didel repartopremiato da Onda con i Bollini rosa. Asst ringrazia e con il nuovo strumento punta sempre più sulla formazione del personale. La simulazione permette "di garantire cure di alto livello ai bambini in situazioni critiche". "Un gesto di generosità, ma anche un segno di responsabilità per la comunità", sottolinea l’azienda. Ilaiuterà i professionisti "ad affinare le proprie competenze per affrontare al meglio eventuali emergenze durante la gravidanza e il parto e dopo la nascita". Un mezzo in più per un reparto che è da sempre punto di riferimento per il territorio. La struttura si distingue per un basso numero di cesarei (17%), "ben al di sotto della media regionale al 25%".