Nella prelista della Spagna e convocato con il Senegal

Leggi su Justcalcio.com

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione:Assane Diao es uno de los nombres llamados a romper muros en el futuro más próximo. El ex del Betis, traspasado al Como italiano en este mercado de invierno, está siendo una de las revelaciones de esta segunda vuelta, y se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su carrera, elegir su selección.Según confirmó Cesc Fàbregas, entrenador del Como, tras su partido este fin de semana ante el Udinese (4-1), Diao se encuentra en lade Luis de la Fuente para los partidos de la UEFA Nations League que España jugará frente a Países Bajos en los cuartos de final y, al mismo tiempo, está convocado con la selección absoluta de.“Assane Diao estará en la lista dey está en lade España sub 21.