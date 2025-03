Linkiesta.it - Nella notte c’è stato un massiccio attacco di droni sulla regione di Mosca e del Kursk

Almeno una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite in un «notturno disudella capitale, secondo quanto affermano i funzionari locali.Il ministero della Difesa russo ha riferito in un comunicato che complessivamente sono stati intercettati o distrutti 337ucraini durante lae in altre nove regioni russe, compreso il, dove i russi stanno avanzando per riprendere il controllo.Secondo il comunicato stampa russo, la maggior parte dei, 126, è stata abbattutadi, al confine con l’Ucraina, parte della quale è controllata dalle forze di Kyjiv, e 91 sono stati abbattutidi.Il governatore delladiAndrei Vorobyev ha detto che gli attacchi hanno colpito le città di Vidnoye e Domodedovo, appena fuori dalla capitale.