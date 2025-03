Laverita.info - Nella battaglia globale per lo Spazio chi azzoppa Starlink non tifa Italia

Il Pd guida la resistenza. Ma le alternative Ue (Iris in testa) non sono paragonabili alle prestazioni Usa. E Pechino avanza. I servizi francesi starebbero spendendo milioni per spingere sui social tesi anti-SpaceX.