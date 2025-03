Metropolitanmagazine.it - Nel Mare del Nord una petroliera si è scontrata con un cargo: rischio disastro ambientale

Incidente a: neldelunasi ècon un, causando un versamento di petrolio. Lo riporta la BBC, che spiega che laè una delle dieci imbarcazioni che trasportano il carburante per le forze armate Usa. Nello specifico aveva a bordo cherosene per aerei per situazioni di conflitto o emergenza. L’imbarcazione era stata noleggiata dall’esercito americano dal Military Sealift Command. A riferire la situazione anche Jillian Morris, portavoce del comando che gestisce navi con equipaggio civile per trasporti del Pentagono.delsi scontra conLa collisione è avvenuta poco prima delle 10 ora locale (le 11 in Italia). Il portacontainer aveva a bordo anche cianuro. L’incidente è avvenuto a poche miglia dalle coste britanniche dell’Inghilterraorientale, e ha coinvolto untedesco battente bandiera portoghese, il Solong, e unasvedese battente bandiera americana, la Stena Immaculate.