Nel 2022 vinse la Filodrammatica Gallaratese

Come era andata a finire in occasione della prima edizione del premio? Nell’edizione, conclusasi con lo spettacolo del gennaio 2023, era stata la compagniaa vincere il Premio Musazzi con la pièce “Non ti pago” di Eduardo de Filippo. A tre componenti dellaerano andati anche i premi per il miglior attore, con un ex aequo fra Giovanni Melchiori e Gianfranco Ferraro, e per la miglior attrice, Annamaria Paciullo, mentre era stata la compagnia La Marmotta, con lo spettacolo “U Contrà” (Contravveleno) di Nino Martoglio, ad aggiudicarsi il premio per la migliore scenografia. In occasione della cerimonia, oltre ai riconoscimenti per le compagnie in gara erano stati assegnati quelli extra concorso alla compagnia i Legnanesi, all’attore Ferruccio Soleri, alla scenografa Luisa Spinatelli, al regista Vito Molinari e al direttore artistico Fiorenzo Grassi.