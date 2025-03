Universalmovies.it - Neighborhood Watch | Le due stelle di The Boys nel cast

Jeffrey Dean Morgan e Jack Quaid saranno tra i protagonisti deldi, il thriller diretto da Duncan Skiles.I due attori torneranno a solcare lo stesso set dopo aver preso parte all’ultima stagione di The, la serie di successo targata Prime Video. Con Dean Morgan e Quaid, ildel film prevede la presenza anche di Malin Akerman. Jack Quaid in particolare viene dal successo ottenuto al cinema con l’horror “Companion“, e sarà presto nuovamente in sala con “Mr. Morfina“.Diretto da Duncan Skiles, il filmsegue Simon (Quaid), un giovane alle prese con una malattia mentale, che si convince di aver assistito a un rapimento. Dopo aver denunciato l’accaduto alla polizia, che si rifiuta di credergli, chiede con riluttanza l’aiuto del suo vicino Ed (Morgan), una guardia giurata in pensione con un passato tormentato.