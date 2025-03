Ilrestodelcarlino.it - Negoziante nato in Bangladesh, inaugurato il negozio di alimentari

Frutta, verdura, generi, pesce e macelleria è l’ampia gamma merceologica delMini Market assalamu alaikum che hain via Cesare Battisti, associato alla Confcommercio. Il titolare è Jaffar Matubbar, di origine del, da 18 anni in Italia. "Quando arrivai la mia prima città fu Cesena - dice - e non mi sono più spostato perché mi sono trovato molto bene, qui mi sono integrato e ho acquisito la cittadinanza italiana. Provengo dal commercio e il mio obiettivo era quello di avviare un’attività tutta mia, con l’aiuto di alcuni collaboratori. Finalmente ce l’ho fatta. Curiamo molto i prodotti, naturalmente frutta e verdura sono a chilometro zero, cioè del territorio. Vendiamo cibo genuino e vogliamo essere uncome si dice oggi di vici, cioè al servizio delle persone.