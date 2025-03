Metropolitanmagazine.it - Ne Zha 2, il film d’animazione con l’incasso più alto di sempre, arriverà in Europa

Trinity CineAsia si è assicurata i diritti di distribuzione cinematografica per ” Ne Zha 2 ” in 37 territori europei, tra cui Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Spagna e anche Italia, da Beijing Enlight Media. Il blockbuster animato, che ha infranto i record al botteghino, debutterà nel Regno Unito e in Irlanda il 21 marzo, con anteprime a partire dal 14 marzo. La pellicola animata cinese ha fatto la storia come ilcon il maggior incasso al mondo, superando “Inside Out 2” e diventando la prima produzione non hollywoodiana a entrare nella top 10 mondiale degli incassi più alti di. Attualmente è al sesto posto dietro solo a “Avatar”, “Avatar: La via dell’acqua“, “Avengers: Endgame”, “Star Wars: The Force Awakens” e “Titanic”. Ilha anche raggiunto il traguardo senza precedenti di incassare 1 miliardo di dollari in un singolo mercato, la Cina, dove è uscito il 29 gennaio.