Ne vedremo delle belle, quando va in onda, la giuria, il cast e le prime riprese

Appena un minimo di pausa per Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo. Il celebre conduttore, tra i volti chiave della Rai, è infatti già pronto a tornare in pista con Ne. Il suo nuovo programma ha già unufficiale al completo, composto da 10 celebri showgirl della televisione italiana.NeUna sfida tra showgirl e, dunque, un faccia a faccia tra personalità celebri del mondo dello spettacolo italiano. Non sarà facile per Carlo Conti tenere a bada questedonne, ma l’esperienza è dalla sua. Ecco le partecipanti di Ne:Adriana Volpe;Valeria Marini;Pamela Prati;Carmen Russo;Angela Melillo;Laura Freddi;Lorenza Mario;Matilde Brandi;Patrizia Pellegrino;Veronica Maya.Un mix decisamente convincente. Lo show Rai, infatti, mescola personaggi simili e diametralmente opposti.