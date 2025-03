Ilfattoquotidiano.it - “Ne dovrai tagliare parecchi di prati per comprarti quelle scarpe”: la risposta magistrale di Ben Affleck al figlio che voleva delle sneakers da 6 mila dollari

“Nediper”. Benè stato immortalato in un video mentre risponde al proprioche avrebbe voluto acquistare in un amen un paio di Nike da 6000. Chesia appassionato disi sapeva, ma quando il prezzo è alto, è alto. Il Premio Oscar è stato molto chiaro con iltredicenne Samuel. I due si trovavano alla convention di sneaker Got Sole a Los Angeles e sono stati ripresi da un influencer mentre veniva attuata una contrattazione per un paio di Air Jordan 1 Dior da 6.000su cui il pargoletto aveva messo gli occhi e sopra il quale aveva lasciato anche un po’ di bava di piacere. Ma papi Ben è stato subito perentorio utilizzando un’espressione tipica come per dire “dopo che ti sarai fatto il mazzo te le potrai comprare”.