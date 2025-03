NBA | Jokic e Murray fermano Oklahoma City i Lakers cadono anche in casa di Brooklyn

Leggi su Sportface.it

Il programma della notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo di NBA 2024/2025 è stato molto ricco, con ben dodici partite. Sono arrivati risultati molto importanti, soprattutto per quanto riguarda la Western Conference, a partire dalla vittoria dei Denver Nuggets, che hanno battuto gliThunder vendicando la sconfitta dell’altro giorni. Nella sfida terminata 127-140, grande lavoro della difesa ospite che riesce a limitare Shai Gilgeous-Alexander, tenuto a 25 punti.Nella sfida tra candidati MVP, Nikolaè protagonista assoluto con 35 punti, 18 rimbalzi e 8 assist, frutto del 15/20 dal campo (75%) e una centralità assoluta per la propria squadra, che torna al secondo posto complice la sconfitta dei Los Angeles. Ma Denver non è solo, visto che Jamalchiude a sua volta con 34 punti all’attivo, favorendo il sorpasso e l’allungo nel secondo tempo.