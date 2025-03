Oasport.it - NBA, i risultati della notte (11 marzo): Nuggets battono Thunder, cadono i Lakers

Ben 12 le partite andate in scena in unaNBA ricchissima di eventi, e dopo la quale si entra ufficialmente in poco più di un mese tutto da vivere per quel che riguarda le varie corse playoff e play-in. Ma andiamo a vedere tutto nei dettagli.Per i Toronto Raptors (22-43) 119-104 d’importanza notevole sui Washington Wizards (13-50), dove il protagonista inatteso è A.J. Lawson, con 32 punti dalla panchina (al netto del quintetto in doppia cifra); dall’altra parte 26 di Jordan Poole ed Alex Sarr (che aggiunge 11 rimbalzi). I Miami Heat (29-35)per la quarta volta di fila e gli Charlotte Hornets (16-48) ringraziano con il 102-105 propiziato dai 35 punti di Miles Bridges contro i 23 e 14 rimbalzi di Bam Adebayo e i 21 di Tyler Herro (che sbaglia la tripla dell’overtime).Senza LeBron James i Los Angeles(40-23) non riescono a battere i Brooklyn Nets (22-42): 111-108 che arriva con i 19 dalla panchina di Noah Clowney e i 18 di Cameron e Keon Johnson a neutralizzare la tripla doppia da 32-12-12 di Luka Doncic.