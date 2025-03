Metropolitanmagazine.it - Nate, chi è il cugino di Vance che ha combattuto con Kiev contro i russi

«J.D. è un bravo ragazzo, è intelligente. Quando criticava gli aiuti all’Ucraina mi dicevo che lo faceva per piacere a un certo elettorato, che il gioco della politica funziona così. Ma quello che hanno fatto (lui e Trump, ndr ) a Zelensky è un’imboscata in totale malafede».è ildel vicepresidente degli Stati Uniti. I due hanno in comune i nonni: Beverly, la madre di J.D. è sorella del padre di, James. Da ragazzini andavano in vacanza insieme. Poi hanno preso strade molto diverse. J.D. È diventato vicepresidente di Trump.è andato a combattere iin Ucraina. «Il fatto che appartengo alla tua famiglia non significa che accetterò che tu faccia uccidere i miei compagni», gli fa sapere adesso in un’intervista pubblicata da Repubblica.ha servito nei Marines per quattro anni.